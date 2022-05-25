НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
05:55 25 Мая 2022 Просмотров 194   КомментариевКомментарии

Россия стягивает в Луганскую область силы с других направлений

Российские войска направляют значительное количество своих войск, артиллерии и авиации для боев в Луганской области и, вероятно, вытягивают необходимые ресурсы с оси Изюм, оборонительных позиций вокруг Харькова, Донецка и Запорожья.

Россия бросает все силы на Луганское направление

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также отмечено, что россияне, вероятно, отказались от попыток завершить единое крупное окружение украинских сил на востоке Украины и вместо этого пытаются обеспечить меньшие окружения, что позволяет им добиться постепенных размеренных успехов.

Российские войска, вероятно, пытаются добиться одновременного окружения небольших очагов украинских сил в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

Кроме того, российские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они успешно окружат Северодонецк (а также в других крупных городах, таких как Бахмут).

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай ранее сравнил украинские силы в Луганской области с предыдущими защитниками Мариуполя, целью которых было изматывание российских войск и предотвращение дальнейших наступательных операций.

Министерство обороны Великобритании также отметило, что победа России над Северодонецком только усугубит российские логистические проблемы.

Российские войска на прошлой неделе добились большего прогресса, чем в течение оставшейся части мая, но эти успехи остаются медленными, ограниченными меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с продолжающейся украинской обороной, они не представляют собой крупного прорыва.

Карта боевых действий на Луганщине

Карта боевых действий на Луганщине

Тэги: Луганск, Северодонецк, Попасная
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.05.2022 07:12
Россия активизировала применение авиации в наступлении на Луганщине
ТОР
24.05.2022 15:44
Украинские военные Стингером сбили самолет российского генерала: он погиб
ТОР
24.05.2022 15:18
Россия обстреляла в Северодонецке химкомбинат “Азот” с людьми в бомбоубежищах: есть погибшие
blog comments powered by Disqus
Российские оккупанты захватили Светлодарск на Донбассе: что это значит

17:25 Украина

Взрывы в Херсоне: сообщают о детонации боекомплекта. Видео

15:02 Украина

Появились подробности масштабного пожара на АЗС под Николаевом. Фото и видео

13:37 Украина

В Николаеве прогремел взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

12:22 Украина

Российское наступление на Лиман и Бахмут: раскрыты цели оккупантов

10:27 Украина

Эрдоган объявил о проведении Турцией военной спецоперации в Сирии

08:16 Мир

Ракетный удар по Днепропетровщине: серьезно разрушена железная дорога

06:58 Украина

В России полковник потерял секретный ноутбук после попойки в баре

17:58 Мир

Оккупанты штурмуют Лиман в Донецкой области: идут тяжелые бои. Видео

15:46 Украина

В МВД раскрыли подробности покушения на гауляйтера Энергодара

14:49 Украина

Никогда не было так стыдно за свою страну: советник России при ООН в Женеве подал в отставку

14:14 Мир