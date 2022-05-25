Россия стягивает в Луганскую область силы с других направлений

Российские войска направляют значительное количество своих войск, артиллерии и авиации для боев в Луганской области и, вероятно, вытягивают необходимые ресурсы с оси Изюм, оборонительных позиций вокруг Харькова, Донецка и Запорожья.

Россия бросает все силы на Луганское направление



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Также отмечено, что россияне, вероятно, отказались от попыток завершить единое крупное окружение украинских сил на востоке Украины и вместо этого пытаются обеспечить меньшие окружения, что позволяет им добиться постепенных размеренных успехов.

Российские войска, вероятно, пытаются добиться одновременного окружения небольших очагов украинских сил в Донецкой и Луганской областях: более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск), Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной) и вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

Кроме того, российские войска, вероятно, столкнутся с затяжными городскими боями, если они успешно окружат Северодонецк (а также в других крупных городах, таких как Бахмут).

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай ранее сравнил украинские силы в Луганской области с предыдущими защитниками Мариуполя, целью которых было изматывание российских войск и предотвращение дальнейших наступательных операций.

Министерство обороны Великобритании также отметило, что победа России над Северодонецком только усугубит российские логистические проблемы.

Российские войска на прошлой неделе добились большего прогресса, чем в течение оставшейся части мая, но эти успехи остаются медленными, ограниченными меньшими целями, чем предполагал Кремль, и сталкиваются с продолжающейся украинской обороной, они не представляют собой крупного прорыва.

Тэги: Луганск, Северодонецк, Попасная