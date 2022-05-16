В США подросток открыл огонь в школе: более 20 погибших

По меньшей мере 19 детей и два учителя погибли после стрельбы в начальной школе Робба в Увальде, штат Техас.

Полицейские призвали на помощь в перестрелке военных пограничного патруля



Об этом сообщило ABC news.

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По словам губернатора Грега Эбботта, 18-летний подозреваемый, ученик средней школы Увальде, также мертв.

Подозреваемый якобы застрелил свою бабушку перед тем, как отправиться в школу и открыть там огонь.

Стрелок был идентифицирован правоохранительными органами и губернатором как Сальвадор Рамос. Власти обнаружили винтовку AR-15 и многочисленные магазины.

Расстрелянные ученики были в основном третьеклассниками и четвероклассниками.

Агенты пограничного патруля США откликнулись на просьбу правоохранительных органов о помощи, а офицеры Увальде ИСД и агенты тактического подразделения пограничного патруля участвовали в перестрелке с подозреваемым внутри здания.

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