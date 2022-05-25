Россия активизировала применение авиации в наступлении на Луганщине

Российские войска в попытках наступления в Луганской области активизировали применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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При артиллерийской и авиационной поддержке оккупанты ведет боевые действия в районе населённого пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, россияне ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

Также враг применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

В целом на Авдеевском направлении противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка.

Тэги: Луганск, Донбасс, Северодонецк, Попасная