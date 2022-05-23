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07:49 25 Мая 2022 Просмотров 151   КомментариевКомментарии

Стало известно, как содержат в российском плену вышедших из “Азовстали” украинских военных

Украинские военнослужащие, захваченные российскими войсками после трехмесячной осады «Азовстали», содержатся в «удовлетворительных» условиях.

По словам Дениса Прокопенко, украинских военных содержат в удовлетворительных условиях

Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на слова жены командира батальона “Азов” Дениса Прокопенко Екатерина.

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Военный смог ненадолго позвонить своей жене.

«Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более-менее удовлетворительные», – рассказала женщина.

Вместе с тем издание подчеркнуло, что неизвестно, мог ли командир полка свободно говорить во время общения.

Также по словам Екатерины, пленных кормят, дают воду.

Екатерина Прокопенко, жена украинского командира полка «Азов»

Екатерина Прокопенко, жена украинского командира полка «Азов»

«Условия отвечают требованиям, и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но сейчас есть третьи стороны — ООН и Красный Крест — которые контролируют ситуацию», — сказала жена украинского офицера.

Тэги: Азовсталь, полк Азов
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