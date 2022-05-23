Стало известно, как содержат в российском плену вышедших из “Азовстали” украинских военных

Украинские военнослужащие, захваченные российскими войсками после трехмесячной осады «Азовстали», содержатся в «удовлетворительных» условиях.

По словам Дениса Прокопенко, украинских военных содержат в удовлетворительных условиях



Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на слова жены командира батальона “Азов” Дениса Прокопенко Екатерина.

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Военный смог ненадолго позвонить своей жене.

«Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я. Я слышала из других источников, что условия более-менее удовлетворительные», – рассказала женщина.

Вместе с тем издание подчеркнуло, что неизвестно, мог ли командир полка свободно говорить во время общения.

Также по словам Екатерины, пленных кормят, дают воду.

«Условия отвечают требованиям, и за этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но сейчас есть третьи стороны — ООН и Красный Крест — которые контролируют ситуацию», — сказала жена украинского офицера.

Тэги: Азовсталь, полк Азов