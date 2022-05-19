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07:58 25 Мая 2022 223 Комментарии
Россия нанесла три ракетных удара по Кривому Рогу: подробности
Российские войска на рассвете 25 мая нанесли три ракетных удара по объектам в Кривом Роге.
Ракеты попали в промышленное предприятие
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
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По его словам, взрывы прогремели в 05:48 утра.
Попали по промышленному предприятию, причем разрушения достаточно серьезные. Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, в Криворожском районе снова обстреляли из «Ураганов» Широковскую и Апостоловскую громады. Люди не пострадали, но Апостолово частично без света.
Тэги: днепр, кривой рог
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