Ракетный обстрел Запорожья: стало известно о разрушениях и жертвах

В результате ракетного обстрела Запорожья в областном центре разрушены гражданские объекты, один человек погиб.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Там уточнили, что россияне били по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе.

В частном секторе по меньшей мере 62 поврежденных дома.

На данный момент известно об одной погибшей женщине и трех раненых.

Как ранее сообщали Власти, 25 мая в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну из них сбила система ПВО.

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