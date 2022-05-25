Главная » Украина » Происшествия
08:27 25 Мая 2022 18 Комментарии
Ракетный обстрел Запорожья: стало известно о разрушениях и жертвах
В результате ракетного обстрела Запорожья в областном центре разрушены гражданские объекты, один человек погиб.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Там уточнили, что россияне били по гражданским объектам Шевченковского района и торговому центру в Александровском районе.
В частном секторе по меньшей мере 62 поврежденных дома.
На данный момент известно об одной погибшей женщине и трех раненых.
Как ранее сообщали Власти, 25 мая в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну из них сбила система ПВО.
Тэги: Запорожье
Loading...
Новости по теме
ТОРВзрывы в Запорожье: по городу выпустили четыре ракеты. Видео
25.05.2022 06:31
ТОР
ТОРРакетный удар по Запорожской области: россияне обстреляли село
22.05.2022 08:40