НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
10:00 25 Мая 2022 Просмотров 147   КомментариевКомментарии

В Мелитополе оккупанты начали таксовать на авто с буквой Z

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные начали таксовать на автомобилях, помеченных свастикой Z.

На автомобилях со свастикой оккупанты начали таксовать

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме того, враг продолжает отключать в городе сотовую связь и интернет, когда осуществляет передислокацию своих войск. Так, рано утром по проспекту Богдана Хмельницкого в Мелитополе прошла большая колонна военной техники в Херсонском направлении.

Также оккупанты установили в городе дополнительный блокпост с автоматчиками и военными авто и выборочно проверяют машины мирных граждан.

В регионе при этом продолжается разграбление сельхозпредприятий. Сегодня примерно в 6:30 в крымском направлении из города выехало 15 зерновозов.

Отмечено, что оккупантам активно помогают мелитопольские предатели.

Проблемы со связью также зафиксировали в Бердянске. По сообщению местных жителей, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с интернетом.

Тэги: мелитополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.05.2022 11:07
В оккупированном Мелитополе Байрактар ВСУ уничтожил позиции россиян
ТОР
18.05.2022 13:48
В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы
ТОР
18.05.2022 06:56
В Мелитополе партизаны ликвидировали высокопоставленных российских военных – ОВА
blog comments powered by Disqus
Минобороны РФ показало пуск ракеты по Запорожью. Видео

13:36 Украина

Российские войска вышли на стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск

11:55 Украина

Российские оккупанты захватили Светлодарск на Донбассе: что это значит

17:25 Украина

Взрывы в Херсоне: сообщают о детонации боекомплекта. Видео

15:02 Украина

Появились подробности масштабного пожара на АЗС под Николаевом. Фото и видео

13:37 Украина

В Николаеве прогремел взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

12:22 Украина

Эрдоган объявил о проведении Турцией военной спецоперации в Сирии

08:16 Мир

Ракетный удар по Днепропетровщине: серьезно разрушена железная дорога

06:58 Украина

В России полковник потерял секретный ноутбук после попойки в баре

17:58 Мир

Оккупанты штурмуют Лиман в Донецкой области: идут тяжелые бои. Видео

15:46 Украина

Никогда не было так стыдно за свою страну: советник России при ООН в Женеве подал в отставку

14:14 Мир