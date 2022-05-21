В Мелитополе оккупанты начали таксовать на авто с буквой Z
В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные начали таксовать на автомобилях, помеченных свастикой Z.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
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Кроме того, враг продолжает отключать в городе сотовую связь и интернет, когда осуществляет передислокацию своих войск. Так, рано утром по проспекту Богдана Хмельницкого в Мелитополе прошла большая колонна военной техники в Херсонском направлении.
Также оккупанты установили в городе дополнительный блокпост с автоматчиками и военными авто и выборочно проверяют машины мирных граждан.
В регионе при этом продолжается разграбление сельхозпредприятий. Сегодня примерно в 6:30 в крымском направлении из города выехало 15 зерновозов.
Отмечено, что оккупантам активно помогают мелитопольские предатели.
Проблемы со связью также зафиксировали в Бердянске. По сообщению местных жителей, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с интернетом.