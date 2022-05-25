НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
10:19 25 Мая 2022 Просмотров 221   КомментариевКомментарии

Россия отчаянно штурмует Северодонецк: бьют по местам возможного скопления людей. Видео

Россияне подошли ближе к Северодонецку и уже могут вести обстрел города из минометов.

Россияне безостановочно обстреливают Северодонецк

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, количество обстрелов Северодонецк увеличивается в геометрической прогрессии, город круглосуточно под вражеским огнем. Причем оккупанты бьют по местам, где предположительно могут скрываться люди.

Постоянно прилетает на территорию химзавода «Азот».

Продолжаются бои на окраинах города, внутрь областного центра российские военные пока не зашли

Также по мнению Гайдая, эта неделя решит дальнейшую судьбу Луганщины.

“Украинским войскам нужно продержаться до субботы-воскресения, тогда орки выдохнутся и ситуация может стабилизироваться”, – сказал глава ОВА.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.05.2022 07:12
Россия активизировала применение авиации в наступлении на Луганщине
ТОР
25.05.2022 05:55
Россия стягивает в Луганскую область силы с других направлений
ТОР
24.05.2022 10:06
Россия обстреливает Северодонецк и Лисичанск: есть жертвы среди гражданских
blog comments powered by Disqus
Минобороны РФ показало пуск ракеты по Запорожью. Видео

13:36 Украина

Российские войска вышли на стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск

11:55 Украина

Российские оккупанты захватили Светлодарск на Донбассе: что это значит

17:25 Украина

Взрывы в Херсоне: сообщают о детонации боекомплекта. Видео

15:02 Украина

Появились подробности масштабного пожара на АЗС под Николаевом. Фото и видео

13:37 Украина

В Николаеве прогремел взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

12:22 Украина

Эрдоган объявил о проведении Турцией военной спецоперации в Сирии

08:16 Мир

Ракетный удар по Днепропетровщине: серьезно разрушена железная дорога

06:58 Украина

В России полковник потерял секретный ноутбук после попойки в баре

17:58 Мир

Оккупанты штурмуют Лиман в Донецкой области: идут тяжелые бои. Видео

15:46 Украина

Никогда не было так стыдно за свою страну: советник России при ООН в Женеве подал в отставку

14:14 Мир