Россия отчаянно штурмует Северодонецк: бьют по местам возможного скопления людей. Видео

Россияне подошли ближе к Северодонецку и уже могут вести обстрел города из минометов.

Россияне безостановочно обстреливают Северодонецк



Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

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По его словам, количество обстрелов Северодонецк увеличивается в геометрической прогрессии, город круглосуточно под вражеским огнем. Причем оккупанты бьют по местам, где предположительно могут скрываться люди.

Постоянно прилетает на территорию химзавода «Азот».

Продолжаются бои на окраинах города, внутрь областного центра российские военные пока не зашли

Также по мнению Гайдая, эта неделя решит дальнейшую судьбу Луганщины.

“Украинским войскам нужно продержаться до субботы-воскресения, тогда орки выдохнутся и ситуация может стабилизироваться”, – сказал глава ОВА.

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Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай