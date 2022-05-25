Российские войска вышли на стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск

Российские войска вчера, 24 мая, вышли на трассу Бахмут – Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка (это вторая Белогоровка, село на трассе, в отличие от Белогоровки на берегу Северского Донца).

ВСУ наносят большие потери противнику под Северодонецком



Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который находится с нашими защитниками в районе Северодонецка.

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По его словам, трасса перекрыта. Второй день в этом районе идут бои.

Также он отметил, что, если противник сможет закрепиться в этом районе, это будет означать оперативное окружение наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска.

“Окружение будет неполным – но останется только один второстепенный путь. Ситуацию все видят, конечно. Это не должно стать вторым Мариуполем”, -написал Бутусов.

Он добавил, что украинские войска в Северодонецке и Лисичанске удержат позиции, все попытки атак на Северодонецк были отражены с большими потерями для российских войск.

Как сообщали Власти, россияне подошли ближе к Северодонецку и уже могут вести обстрел города из минометов.

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