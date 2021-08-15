Россияне пять часов расстреливали из артиллерии село в Харьковской области: есть жертвы

Российские войска с полуночи и до пяти утра непрерывно обстреливали поселок Уды в Золочевской громады на Харьковщине, погиб один человек.

В результате обстрелов загорелись несколько домов



Об этом сообщило Суспильне со ссылкой на главу громады Виктор Коваленко.

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По его словам, 53-летний мужчина прятался в погребе во время обстрелов. Один из снарядов попал в его дом, вызвав пожар. Из-за разрушения хозяин не смог самостоятельно выбраться на поверхность и угорел.

Коваленко говорит, из-за постоянных обстрелов из Удов уже выехали около 90% жителей: из более 1200 человек ныне там остаются не более 150. Сам поселок расположен в 5 км от границы, артиллерия бьет по нему с территории РФ.

Также утром 25 мая в результате артиллерийских обстрелов были повреждены три дома в селе Ивашки Золочевской громады.

Раненых и погибших в результате попадания снарядов нет.

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