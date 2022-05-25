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13:36 25 Мая 2022 Просмотров 456   КомментариевКомментарии

Минобороны РФ показало пуск ракеты по Запорожью. Видео

Минобороны России показало пуск одной из четырех ракет, прилетевших сегодня, 25 мая по Запорожью, осуществленный с корабля в Черном море.

Россия выпустила ракеты с моря

В военном ведомстве страны-агрессора заявили, что нанесли ракетный удар по цехам предприятия “Мотор Сич”, которое производит двигатели для украинских военных самолетов.

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Однако, ракеты оказались не очень точными. В результате обстрела одна из них попала в неработающий торговый центр “Аврора” в центре областного центра, другую сбила ПВО, еще две причинили серьезный ущерб частным домам, разрушив в той или иной мере более шести десятков.

К сожалению, одна женщина погибла, еще несколько человек получили ранения.

Как сообщали Власти, в результате ракетного обстрела Запорожья в областном центре разрушены гражданские объекты, один человек погиб.

Тэги: Запорожье
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