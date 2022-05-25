Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ на оккупированных территориях

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей Украины обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

На оккупированных территориях будут раздавать российские паспорта



Для них, следует из текста указа, будут действовать те же правила, что ранее распространялись на «проживающих на территориях Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики».

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Проще говоря, это поставило точку на разговорах о возможных псевдореферендумах и фейковых республиках в Херсонской и Запорожской областях.

Людям просто будут раздавать российские паспорта, а потом “защищать граждан РФ” – схема, отработанная в «ДНР» и «ЛНР».

Тэги: Владимир Путин, российское гражданство