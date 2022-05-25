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14:14 25 Мая 2022 55 Комментарии
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ на оккупированных территориях
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей Украины обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
На оккупированных территориях будут раздавать российские паспорта
Для них, следует из текста указа, будут действовать те же правила, что ранее распространялись на «проживающих на территориях Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики».
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Проще говоря, это поставило точку на разговорах о возможных псевдореферендумах и фейковых республиках в Херсонской и Запорожской областях.
Людям просто будут раздавать российские паспорта, а потом “защищать граждан РФ” – схема, отработанная в «ДНР» и «ЛНР».
Тэги: Владимир Путин, российское гражданство
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