НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:14 25 Мая 2022 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ на оккупированных территориях

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей Украины обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

На оккупированных территориях будут раздавать российские паспорта

Для них, следует из текста указа, будут действовать те же правила, что ранее распространялись на «проживающих на территориях Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Проще говоря, это поставило точку на разговорах о возможных псевдореферендумах и фейковых республиках в Херсонской и Запорожской областях.

Людям просто будут раздавать российские паспорта, а потом “защищать граждан РФ” – схема, отработанная в «ДНР» и «ЛНР».

Путин готовит массовую раздачу российских паспортов на Херсонщине и в части Запорожской области

Путин готовит массовую раздачу российских паспортов на Херсонщине и в части Запорожской области

Тэги: Владимир Путин, российское гражданство
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.05.2022 14:32
Путин снова ищет козлов отпущения: уволены еще два генерала
ТОР
24.05.2022 08:53
Путина отправят в санаторий, его место займет Патрушев, – экс-глава британской разведки
ТОР
23.05.2022 14:30
Путина пытались убить после начала войны в Украине
blog comments powered by Disqus
Путин снова ищет козлов отпущения: уволены еще два генерала

14:32 Мир

Минобороны РФ показало пуск ракеты по Запорожью. Видео

13:36 Украина

Российские войска вышли на стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск

11:55 Украина

Российские оккупанты захватили Светлодарск на Донбассе: что это значит

17:25 Украина

Взрывы в Херсоне: сообщают о детонации боекомплекта. Видео

15:02 Украина

Появились подробности масштабного пожара на АЗС под Николаевом. Фото и видео

13:37 Украина

В Николаеве прогремел взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

12:22 Украина

Российское наступление на Лиман и Бахмут: раскрыты цели оккупантов

10:27 Украина

Эрдоган объявил о проведении Турцией военной спецоперации в Сирии

08:16 Мир

Ракетный удар по Днепропетровщине: серьезно разрушена железная дорога

06:58 Украина

Китай неожиданно присоединяется к санкциям ЕС на поставки газового оборудования в Россию

19:30 Мир