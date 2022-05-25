Путин снова ищет козлов отпущения: уволены еще два генерала

После отставки трех генералов и двух адмиралов Кремль продолжил поиски виновных в провалах на фронтах в Украине.

Скоро у Путина закончатся генералы



Об этом сообщило Defense Express.

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По информации из нескольких источников, с занимаемой должности был уволен командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев , занимавший эту должность с 2018 года.

Также есть неподтвержденная информация о командующем Войсками Восточного военного округа генерал-полковнике Александре Чайко, который был назначен на должность только в ноябре 2021 года.

По мнению издания, скорее всего, они будут отвечать за провал первого этапа вторжения в Украину.

Также аналитики напомнили, что единственным командующим военным округом, который еще не попал в опалу, является генерал армии Александр Дворников из Южного военного округа. Сейчас он командует всеми российскими войсками в Украине.

Как сообщали Власти, президент России Владимир Путин отстранил от руководства «спецоперацией» в Украине начальника генштаба Валерия Герасимова, а его замена может бросить в бой все войска РФ на линии соприкосновения и из последних сил атаковать ВСУ.

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