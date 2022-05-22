Новое наступление россиян на Чернигов: в погранслужбе оценили его возможность

Россия пока не формирует группировку для возобновления наступления на Черниговскую область.

Украинские пограничники пока не видят подготовки РФ к вторжению



Об этом в комментарии Суспильному сказала пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

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По ее словам, россияне продолжают удерживать в приграничных с Черниговщиной и Сумщиной Брянской и Курской областях подразделения своей армии.

«На отдельных направлениях противник усиливает инженерное обустройство позиций. Но формирование врагом группировки для возобновления наступления не наблюдается», – сказала Шеховцова.

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