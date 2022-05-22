Главная » Украина » Общество
16:01 25 Мая 2022 527 Комментарии
Новое наступление россиян на Чернигов: в погранслужбе оценили его возможность
Россия пока не формирует группировку для возобновления наступления на Черниговскую область.
Украинские пограничники пока не видят подготовки РФ к вторжению
Об этом в комментарии Суспильному сказала пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По ее словам, россияне продолжают удерживать в приграничных с Черниговщиной и Сумщиной Брянской и Курской областях подразделения своей армии.
«На отдельных направлениях противник усиливает инженерное обустройство позиций. Но формирование врагом группировки для возобновления наступления не наблюдается», – сказала Шеховцова.
Тэги: Чернигов
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссия нанесла удары по населенным пунктам Черниговщины
22.05.2022 17:38
ТОРОккупанты мощно обстреляли Черниговскую область
16.05.2022 16:34