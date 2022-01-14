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17:31 25 Мая 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Севастополе засекли погрузку ракет “Калибр” в российские подлодки. Фото

В оккупированном Севастополе в Южной бухте на подводные лодки Черноморского флота России загружают ракеты Калибр”.

В подлодки грузят ракеты, предназначенные для украинских городов

Об этом сообщило Крым.Реалии со ссылкой на своего корреспондента.

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У причалов в Южной бухте Севастополя были замечены две пришвартованные подводные лодки проекта «Варшавянка». К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных «Камаза», в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Издание напомнило, что всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта «Варшавянка»: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».

Погрузка ракет в подводную лодку

Погрузка ракет в подводную лодку

Подлодки типа «Варшавянка» несут крылатые ракеты типа «Калибр», применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Тэги: крым, севастополь
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