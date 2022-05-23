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17:45 25 Мая 2022 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Обстрел Балаклеи на Харьковщине: есть погибший и раненые

Российские войска 25 мая обстреляли временно оккупированный город Балаклея в Харьковской области.

Россия обстреляла Балаклею 25 мая

Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на  главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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«Действительно, по нашей информации, город был обстрелян оккупантами снова. Относительно других населенных пунктов – это Купянское направление, Волчанское направление, Изюмское направление, Боровая – полностью оккупированы. Пока нет возможности оттуда провести эвакуацию, это слишком опасно. Враг не согласовал нам эвакуационных маршрутов, коридоров для доставки туда гуманитарного груза», – сказал Синегубов.

По словам директор Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максима Хаустова, в результате обстрела погиб 64-летний мужчина, еще семь человек, среди которых 9-летний ребенок, ранены.

Он уточнил, что вывезти из Балаклеи в Харьков удалось только 9-летнюю девочку, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Вместе с отцом она находится в больнице Харькова.

Тэги: Харьков, Балаклея
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