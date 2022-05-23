Обстрел Балаклеи на Харьковщине: есть погибший и раненые
Российские войска 25 мая обстреляли временно оккупированный город Балаклея в Харьковской области.
Об этом сообщило Суспiльне со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Действительно, по нашей информации, город был обстрелян оккупантами снова. Относительно других населенных пунктов – это Купянское направление, Волчанское направление, Изюмское направление, Боровая – полностью оккупированы. Пока нет возможности оттуда провести эвакуацию, это слишком опасно. Враг не согласовал нам эвакуационных маршрутов, коридоров для доставки туда гуманитарного груза», – сказал Синегубов.
По словам директор Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации Максима Хаустова, в результате обстрела погиб 64-летний мужчина, еще семь человек, среди которых 9-летний ребенок, ранены.
Он уточнил, что вывезти из Балаклеи в Харьков удалось только 9-летнюю девочку, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Вместе с отцом она находится в больнице Харькова.