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Главная » Украина » Происшествия
19:12 25 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия расконсервировала раритетные Т-62 для битвы на юге: эшелон танков уже в Мелитополе. Фото и видео

Российские войска расконсервирвировал советские средние танки Т-62, чтобы противостоять продвижению ВСУ на Херсонском и Николаевском направлениях.

Раритетный танк Т-62 в Мелитополе

О том, что старые танки периода застоя в СССР снимают с хранения сообщило профильное издание Defense Express со ссылкой на свои на источники.

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Отмечается, что устаревшие танки обладают слабым бронированием и пушкой калибром 115-мм, которая не имеет шансов против тех же Т-72.

Российская армия сняла с хранения танки с 943-го центра обеспечения мобилизационного развертывания, в Новоозерном, что на территории оккупированного Крыма.

Сообщалось, что враг уже подготовил к отправке целый танковый батальон из Т-62М.

Кажется, перевозят музейные экспонаты

Кажется, перевозят музейные экспонаты

Сегодня, 25 мая, эшелон с танками был замечен в оккупированном Мелитополе. Судя по кадрам с железнодорожного вокзала, танки, погруженные на платформы, не оснащены даже динамической защитой.

Эшелон танков времен Брежнева на вокзале в Мелитополе

Эшелон танков времен Брежнева на вокзале в Мелитополе

Издание также отметило, что применять бронетехнику будут на южном направлении, чтобы сдержать наступление украинской армии на Николаевском и Херсонском направлениях.

Тэги: мелитополь
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Россия расконсервировала раритетные Т-62 для битвы на юге: эшелон танков уже в Мелитополе. Фото и видео

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