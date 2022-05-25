ВСУ не дали прорваться российским войскам на Северодонецк и Бахмут – Генштаб
Российские военные проводили активные попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях, но все оказались безуспешными.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Враг пытался прорваться в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нирково, но отошел на ранее занятые рубежи.
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На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецк и Новозвановка в Луганской области.
На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.
Также противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.