ВСУ не дали прорваться российским войскам на Северодонецк и Бахмут – Генштаб

Российские военные проводили активные попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях, но все оказались безуспешными.

ВСУ не дали продвинуться российским военным на Северодонецк и Бахмут



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Враг пытался прорваться в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нирково, но отошел на ранее занятые рубежи.

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На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецк и Новозвановка в Луганской области.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.

Также противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

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