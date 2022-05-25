Россия может начать наземное наступление для захвата Северодонецка в ближайшие дни – ISW

Российские войска могут начать полноценное наступление для захвата Северодонецка еще до того, как выполнят свои задачи по отрезанию линий снабжения ВСУ.

Россия готовится к наступлению на Северодонецк



Такой прогноз озвучили в американском Институте изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По мнению аналитиков ISW, российские войска определили приоритетным продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.

Русские, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать его для координации продвижения к юго-востоку от Изюма для начала наступления на Северск.

Оккупанты могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские наземные линии коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.

Тэги: Северодонецк