Россия может начать наземное наступление для захвата Северодонецка в ближайшие дни – ISW
Российские войска могут начать полноценное наступление для захвата Северодонецка еще до того, как выполнят свои задачи по отрезанию линий снабжения ВСУ.
Такой прогноз озвучили в американском Институте изучения войны (ISW).
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По мнению аналитиков ISW, российские войска определили приоритетным продвижение к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить оцепление Луганской области.
Русские, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать его для координации продвижения к юго-востоку от Изюма для начала наступления на Северск.
Оккупанты могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские наземные линии коммуникации к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.