Битва за Лиман продолжается: враг активно использует артиллерию и авиацию

Российские войска на Донецком направлении сосредоточили главные усилия на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.

Главной целью оккупантов на Донбассе сейчас является Лиман



Об этом сообщили в Генштабе.

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Также там отметили, что враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

Кроме того, российские войска пытаются закрепиться в районе Северодонецка. Противник вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, но безуспешно.

Также продолжаются боевые действия на Бахмутском направлении. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

Тэги: Донбасс, лиман