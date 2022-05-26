Главная » Украина » Общество
07:19 26 Мая 2022 108 Комментарии
Россияне укрепляются под Изюмом и готовят наступление на Славянск
Российские войска пытаются улучшить свое тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.
Россияне пытаются улучшить тактическое положение под Изюмом
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Противник ведет интенсивные обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.
Также в Генштабе отметили, что на Слобожанском направлении противник систематически ведет огонь высокой интенсивности по районам сосредоточения украинских войск.
Также россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.
Тэги: Донбасс, славянский базар, изюм
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссия активизировала применение авиации в наступлении на Луганщине
25.05.2022 07:12