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Главная » Украина » Общество
07:19 26 Мая 2022 Просмотров 108   КомментариевКомментарии

Россияне укрепляются под Изюмом и готовят наступление на Славянск

Российские войска пытаются улучшить свое тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

Россияне пытаются улучшить тактическое положение под Изюмом

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Противник ведет интенсивные обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

Также в Генштабе отметили, что на Слобожанском направлении противник систематически ведет огонь высокой интенсивности по районам сосредоточения украинских войск.

Также россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.

Тэги: Донбасс, славянский базар, изюм
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