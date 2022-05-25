Войска РФ пытаются наступать на Николаев и Кривой Рог: атакуют вертолетными группами

На Николаевском направлении российские войска проводят наступления, чтобы улучшить свое тактическое положение и выйти на админграницы Херсонской области.

Россия использует вертолетные группы для наступления на юге



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В частности россияне вели штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, но безуспешно.

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Также пытаются наступать оккупанты и на Криворожском направлении. В частности, они провели штурмы в районе населенного пункта Николаевка, правда, неудачные. При этом россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

По информации Оперативного командования “Юг”, вдоль линии столкновения на Николаевщине и Херсонщине враг совершил налеты вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Одну такую вертолетную атаку украинские военные сорвали интенсивным обстрелом, противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции.

Также отмечено, что враг вел обстрелы из крупнокалиберного орудия «Гиацинтом-Б», несдетонированный снаряд от которого попал в жилой дом. Один человек получил ранение.

В Генштабе еще отметили, что противник продолжил вкапываться в херсонскую землю и проводить инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

Тэги: Николаев, херсон, кривой рог