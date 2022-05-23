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08:37 26 Мая 2022 46 Комментарии
В Мариуполе оккупанты отменили школьные каникулы ради русского языка и правильной истории
Оккупанты в Мариуполе объявили о продлении учебного года до 1 сентября, лишив детей летних каникул.
Мариупольских детей лишили летних каникул
Об этом сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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По его словам, основная цель такого шага – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе.
“Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском”, – написал Андрющенко.
Он также добавил, что оккупанты планируют открыть 9 школ. Однако сейчас удалось убедить всего 53 учителя.
“По 6 учителей на школу – яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации”, – резюмировал советник мэра.
Тэги: школа, Мариуполь
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