В Мариуполе оккупанты отменили школьные каникулы ради русского языка и правильной истории

Оккупанты в Мариуполе объявили о продлении учебного года до 1 сентября, лишив детей летних каникул.

Мариупольских детей лишили летних каникул



Об этом сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, основная цель такого шага – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе.

“Детям все лето будут вбивать в голову русский язык и литературу, историю России и математику на русском”, – написал Андрющенко.

Он также добавил, что оккупанты планируют открыть 9 школ. Однако сейчас удалось убедить всего 53 учителя.

“По 6 учителей на школу – яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации”, – резюмировал советник мэра.

Тэги: школа, Мариуполь