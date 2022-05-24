Россияне расстреляли из тяжелой артиллерии Лисичанск и нанесли авиаудары по Северодонецку: что там происходит

Мощный и продолжительный артиллерийский удар российские военные нанесли по Лисичанску 25 мая.

Россия обстреливает Лисичанск и Северодонецк



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, враг пытался штурмовать украинскую оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск.

В результате двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске.

Зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, который доставлял еду в Луганскую область.

Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия «Импульс» в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Привилле, по два – в Новодружеске и Горном.

По словам главы ОВА, в селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше.

Северодонецк и Новозвановка за прошедшие сутки выдержали несколько авиационных ударов. Сейчас враг пытается закрепиться в районе Северодонецка.

Всего за 25 мая отбиты десять атак россиян, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа «Орлан-10».

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