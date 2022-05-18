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Главная » Мир » Общество
10:01 26 Мая 2022 Просмотров 239   КомментариевКомментарии

Омбудсмен в Москве похвасталась первыми автозаками с кондиционерами и туалетами

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева похвасталась, что в столице РФ появились автозаки с кондиционерами и туалетами.

Теперь с правами человека в Москве все в порядке

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

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По словам Потяевой, удобствами оборудовали три атвозака на базе автомобиля Ford.

Она добавила также, что  в распоряжение московских властей поступили еще 13 автозаков на базе КамАЗа, однако их еще не приняли к эксплуатации.

Последние предназначены для транспортировки большего числа задержанных. В этих машинах тоже есть туалеты и кондиционеры.

«Важно, чтобы МВД по Москве с департаментом транспорта связались и тоже усовершенствовали свои автозаки», — отметила Потяева.

Тэги: Россия, Москва
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