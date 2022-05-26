Нечем кормить, корми ложью: по Мариуполю курсируют российские автозаки с видеоэкранами

В Мариуполе оккупационная власть запустила по городу три автозака с большими экранами, где показывает пропагандистские сюжеты.

Автозак с пропагандой - как это по-российски



Об этом рассказал советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он также добавил, что помимо пропагандистских авто оккупанты установили 12 телевизоров диагональю 75 дюймов в местах массового скопления людей – пунктах выдачи гуманитарной помощи, оформления документов, доступа к воде

“Практика «нечем кормить, корми ложью» набирает обороты. Цинизм высшей степени”, – констатировал Андрющенко.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что это «мобильные комплексы информирования населения» и всего таких в Мариуполе три: один установлен стационарно, два других курсируют по городу, по два часа транслируя новости в разных частях Мариуполя.

«Практически на протяжении трех месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения», — заявили в ведомстве.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Как сообщали Власти, уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева похвасталась, что в столице РФ появились автозаки с кондиционерами и туалетами.

Тэги: Мариуполь, пропаганда