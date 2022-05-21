СБУ объявила подозрение гауляйтеру Запорожской области Балицкому

Служба безопасности Украины объявила о подозрении депутату Запорожского облсовета Евгению Балицкому, которого оккупанты назначили руководителем «Запорожской военно-гражданской администрации».

Балицкий все еще остается депутатом Запорожского облсовета



Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Там напомнили, что бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом облсовета от «Оппозиционного блока», воспринял вторжение России как шанс реализовать собственные амбиции.

“Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой силового захвата власти в регионе. В частности, с помощью захватчиков он заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем “военно-гражданской администрации Запорожской области”, – сказано в сообщении.

Также в СБУ добавили, что предатель критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы.

Кроме того, Балицкий издал так называемое распоряжение «О временной организации общественного порядка», которое обязывало жителей сформировать «общественные отряды» для выявления антироссийской деятельности.

В настоящее время предателю объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса.

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Тэги: Запорожье, мелитополь, Евгений Балицкий