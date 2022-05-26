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Главная » Украина » Общество
11:08 26 Мая 2022 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

Россия стягивает войска для наступления на Запорожье

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск в Пологовском и Васильевском районах области, готовясь к наступательным действиям.

Россия может наступать на Запорожье по двум направлениям

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Там предположили, что враг готовится к возобновлению наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское, а также в направлении Орехова и Гуляйполя.

“Враг осуществляет перегруппировку своих подразделений, аккумулирует на оккупированных территориях большое количество военной и тяжелой автомобильной техники”, – сказано в сообщении.

Также в ОВА предупредили, что сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов по населенным пунктам области.

За последние сутки на Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривне, Орехов и Каменка.

Тэги: МВД. Запорожье
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