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14:11 26 Мая 2022 Просмотров 193   КомментариевКомментарии

Русские мародеры отправили своим семьям 58 тонн посылок с награбленным добром

Российские военные отправили своим семьям 58 тонн посылок с награбленными в Украине вещами и техникой.

Посылки мародеров пересылала российская компания СДЭК

Интерактивную карту почтовых отправлений мародеров составило издание Медиазона.

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Для отправки награбленного российские военные пользуются услугами компании СДЭК. В мониторинг издания попали 13 городов по границе Украины с Россией и Беларусью.

Речь о пунктах СДЭК в следующих населенных пунктах: в Армянске и Джанкое в Крыму, в Покровском Ростовской области, в Богучаре и Россоши Воронежской области, в Валуйках Белгородской области, в Железногорске и Рыльске Курской области, в Климово, Клинцах, Новозыбкове и Унече Брянской области и в беларуском Мозыре.

Если смотреть со стороны Украины, то Валуйки — это Харьковское направление, Клинцы, Новозыбков и Мозырь — Киевско-Черниговское, Рыльск — Сумское, а Джанкой и Армянск — Херсонско-Мелитопольское.

“Мы обнаружили не только аномальный рост отправлений, который совпал с началом войны, но и необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства”, – отметила Медиазона.

Вес отправленного на карте измеряется в стиральных машинах

Вес отправленного на карте измеряется в стиральных машинах

Как отслеживали

СДЭК позволяет клиентам отслеживать отправления, поэтому по номеру заказа сайт компании показывает подробный маршрут от пункта приема до пункта выдачи. Это обезличенная информация — никаких данных отправителя сервис не сообщает и выдает только инициалы получателя. Хотя вес посылки на сайте не отображается, его видно в коде страницы.

Что отправляли и куда

Самый крупный из обнаруженных журналистами заказов весил 381 килограмм, его отправили из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга.

Чаще посылки отправляли из города Валуйки, а также из белорусского Мозыря.

«Лидерами» по получению награбленного стали Югра (Кемеровская область), Кызыл (Республика Тува), Новосибирск и Улан-Удэ.

Среди посылок – кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасы и консервы, гитары, палатки и многое другое.

Откуда отправляли (вверху) и куда (внизу)

Откуда отправляли (вверху) и куда (внизу)

Тэги: мародеры
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