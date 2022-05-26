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15:51 26 Мая 2022 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

Враг атакует отовсюду, бои на пике интенсивности: Маляр предупредила, что будет тяжело

Военные действия на Донбассе достигли максимальной интенсивности, враг атакует с нескольких направлений.

Маляр рассказала о непростой ситуации на фронте

Об этом на брифинге 26 мая заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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«Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и оцепления наших войск. Бои на сегодняшний день достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях”,  – сказала она

По словам Маляр, впереди Украину ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы

“И надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны», – предупредила замминистра.

Она также добавила, что российские войска оказывают интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе.

Оккупанты применяют тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию.

«Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах, а сохранить лицо Путин может, убравшись из наших территорий», — подчеркнула Маляр.

Тэги: Донбасс, всу, Анна Маляр
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