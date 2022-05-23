Лукашенко приказал срочно создать оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении. Видео
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование Вооруженных сил Беларуси на украинском направлении.
Об этом сообщает БЕЛТА.
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«К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания», – сказал Лукашенко.
По его словам, вопрос о создании еще одного командования уже якобы поднимался в прошлом году.
“Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло», — отметил диктатор.
Он констатировал, что уже сегодня, даже ещё не создав оперативное командование на южном фланге, белорусские военные вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей. От кого – не уточнил.