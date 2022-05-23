Лукашенко приказал срочно создать оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование Вооруженных сил Беларуси на украинском направлении.

Лукашенко заявил о необходимости



Об этом сообщает БЕЛТА.

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«К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания», – сказал Лукашенко.

По его словам, вопрос о создании еще одного командования уже якобы поднимался в прошлом году.

“Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло», — отметил диктатор.

Он констатировал, что уже сегодня, даже ещё не создав оперативное командование на южном фланге, белорусские военные вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей. От кого – не уточнил.

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Тэги: беларусь, Александр Лукашенко