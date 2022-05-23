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17:51 26 Мая 2022 Просмотров 317   КомментариевКомментарии

Лукашенко приказал срочно создать оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился немедленно создать оперативное командование Вооруженных сил Беларуси на украинском направлении.

Лукашенко заявил о необходимости

Об этом сообщает БЕЛТА.

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«К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания», – сказал Лукашенко.

По его словам, вопрос о создании еще одного командования уже якобы поднимался в прошлом году.

“Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло», — отметил диктатор.

Он констатировал, что уже сегодня, даже ещё не создав оперативное командование на южном фланге, белорусские военные вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей. От кого – не уточнил.

Тэги: беларусь, Александр Лукашенко
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