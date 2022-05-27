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07:04 27 Мая 2022 Просмотров 138   КомментариевКомментарии

Россияне пытаются закрепиться в Лимане и наступают на Бахмут

На Донецком направлении российские военные проводят активные наступательные действия.

Россияне пытаются укрепить свои позиции на Донбассе

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппировывают свои войска.

Также россияне пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения ВСУ и отрезать наши подразделения от основных сил.

В Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей.

Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа «Орлан-10″.

Тэги: Донбасс, Северодонецк, бахмут, лиман
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