Россияне пытаются закрепиться в Лимане и наступают на Бахмут
На Донецком направлении российские военные проводят активные наступательные действия.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Оккупанты продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппировывают свои войска.
Также россияне пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения ВСУ и отрезать наши подразделения от основных сил.
В Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены двенадцать атак врага, уничтожены танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей.
Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа «Орлан-10″.