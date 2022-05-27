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07:32 27 Мая 2022 Просмотров 435   КомментариевКомментарии

Российские войска вошли в Северодонецк, бои продолжаются – ISW

Российские войска продолжали попытки окружить Северодонецк и заняли часть города.

Россияне могут взять Северодонецк в ближайшие дни

Об этом сообщил американский Институт по изучению войны (ISW).

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В частности, оккупанты попытались взять под контроль Устиновку, примерно в 15 км к юго-востоку от Северодонецка. Кроме того,  сообщалось о приближении российских войск к Северодонецку из Воеводовки и Щедрищево.  Также россияне заявили, что северо-восточная часть города находится под их контролем.

В то же время украинские войска укрепили свои позиции в районе Золотого-Орехова, где их окружили российские войска.

26 мая российские войска продолжали настойчивое наступление в Донецкой области к югу и западу от Попасной. Военнослужащие “ДНР” и “ЛНР” заявили, что взяли под полный контроль Светлодарск и Мидну Руду, населенные пункты у трассы М03 и в 30 км к юго-востоку от Бахмута.

Сообщается, что российские войска ведут бои в районе Камышевахи, Нирково, Берестово, Белогоровки, Покровского, Клиново, Липово и Нагорного и используют эти районы для продвижения к Бахмуту.

Российские войска таже провели неудачные операции в районе Донецка в окрестностях Авдеевки и продолжали обстреливать север и северо-запад Авдеевки.

Тэги: Северодонецк, бахмут, лиман
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