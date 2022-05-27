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08:35 27 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина потеряла Лиман в Донецкой области

Город Лиман в Донецкой области полностью перешел под контроль российских войск.

Российские военные в Лимане

Сначала об этом рассказал ряд российских пропагандистов и военкоров. Позже об этом сообщил Американский Институт изучение войны (ISW).

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Также подтвердил эту информацию и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Фейгин.Live.

«По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Российская армия захватила его. Причем то, как она захватила его показывает, что там очень талантливые командиры, правильно организовавшие операцию. И это показывает в принципе возросший уровень оперативного и тактического управления российской армии, он безусловно вырос», — сказал Арестович.

Он также рассказал, что вооруженные силы РФ пытались взять штурмом Северодонецк, но их атаки с трех направлений были отбиты ВСУ.

Тэги: Донбасс, лиман
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