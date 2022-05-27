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09:46 27 Мая 2022 Просмотров 230   КомментариевКомментарии

Штурм Северодонецка: мощные артобстрелы и ДРГ в отеле “Мир”

На протяжении последних суток россияне пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищевого, атаковали позиции наших военных в районе Устиновки.

Северодонецк безостановочно обстреливают из артиллерии

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, россияне накрывают Северодонецк плотным артиллерийским огнем. Обстрелы хаотичны, прилетало в разные районы города. Больше всего досталось старой части – там погибли четыре человека.

“В Камышевахе получил несовместимые с жизнью ранения мужчина, еще две женщины погибли на днях в Горном, но об этом стало известно только сейчас”, – рассказал глава ОВА.

Также, по его словам, очень много серьезных разрушений.

Повреждены около 20 объектов в Лисичанске, в том числе оккупанты попали в здание полиции, к счастью – без жертв, 11 многоэтажек – в Северодонецке, около 30 – в Горной общине, еще с десяток – в Попаснянщине.

По информации главы военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка в эфире национального телемарафона, вчера в отель «Мир» на окраине города ворвалась российская диверсионно-разведывательная группа.

Однако город держится, и армия РФ в него не зашла.

«У нас есть горячая точка. Это наш отель «Мир», в который зашла российская ДРГ. В течение дня ее оттуда пытались выбить. Там довольно ожесточенная ситуация, но мы устояли», – сказал Стрюк.

Тэги: Северодонецк
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