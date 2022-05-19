Джонсон предложил Зеленскому создать антироссийский альянс вместо нерешительного ЕС: что это значит

Британский премьер Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России в качестве альтернативы Евросоюзу.

Джонсон рассказал о своей инициативе Зеленскому во время визита в Киев



Об этом написала итальянская газета Corriere Della Sera.

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Джонсон заявил о необходимости создания «новой системы политических, экономических и военных альянсов». Она должна стать «альтернативой Евросоюзу» и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя, а также к реакцией Германии на действия России.

Альтернатива ЕС

По информации издания, впервые Джонсон презентовал свою идею Зеленскому во время посещения Украины 9 апреля. Кроме Украины и Великобритании, в альянс могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва и на более поздних этапах — Турция.

“Премьер предлагает новую систему политических, экономических и военных союзов — альтернативу Европейскому союзу — которая объединит страны, не доверяющие Брюсселю, а также недовольные ответом Германии на специальную операцию России”, – сказано в материале.

Источники, знакомые с проектом, отметили, что Джонсон предлагает союз государств, «ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости противостоять военной угрозе со стороны Москвы».

Реакция Украины

В Киеве по предложению Джонсона не заняли какой-либо позиции, но и не стали ее отбрасывать. После отъезда Джонсона с Украины переговоры продолжаются, а «ухаживания Великобритании за Украиной становятся все более настойчивыми и детальными».

“Лондон пытается нарушить баланс на континенте и в конечном итоге может обнажить разрозненность, которая сейчас существует в европейском сообществе. Он рискует показать разобщенность между странами, которые наиболее решительно помогают Украине, прежде всего Великобританией и Польшей, и теми, которые делают это более цинично”, – написало издание.

По мнению экспертов, вопрос останется подвешенным до европейского саммита 23 июня, по итогом которого будет принято решение о членстве Украины в Евросоюзе.

Однако нет уверенности в том, что решение от 23 июня будет тем, на что надеется Украина, в том числе и потому, что оно вызовет протесты Албании и Северной Македонии, которые годами ждали статуса «кандидата». Поэтому, по мнению некоторых аналитиков, лидеры ЕС могут ограничиться расплывчатым заявлением о том, что у Киева есть «европейская перспектива» (так называемая «формула Салоник»).

В этом случае Зеленский отнесется к альтернативному предложению Джонсона более серьезно. Также не исключено, что слухи о инициативе британского премьера циркулируют, именно для того, чтобы оказать давление на европейских лидеров в преддверии июньских решений.

Тэги: Владимир Зеленский, борис джонсон