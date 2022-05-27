ВСУ оттеснили оккупантов под Запорожьем
Украинские военные в Запорожской области улучшили свое тактическое положение, оттеснили врага и заняли позиции на окраине Новодаровки Гуляйпольского района.
Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.
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Также отмечено, что подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи, ведут оборонительные действия, нанося потери противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.
За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:
▫️ личного состава – 26 человек, 51 ранено;
▫️ реактивных систем залпового огня «Град» – 2 ед;
▫️ танков – 2 ед;
▫️ боевых бронированных машин – 1 ед;
▫️ автомобильной техники – 7 ед.
Поврежден/ вертолет Ми-8.