ВСУ оттеснили оккупантов под Запорожьем

Украинские военные в Запорожской области улучшили свое тактическое положение, оттеснили врага и заняли позиции на окраине Новодаровки Гуляйпольского района.

Защитники Запорожского края продолжают уничтожать силы противника



Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также отмечено, что подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи, ведут оборонительные действия, нанося потери противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.

За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:

▫️ личного состава – 26 человек, 51 ранено;

▫️ реактивных систем залпового огня «Град» – 2 ед;

▫️ танков – 2 ед;

▫️ боевых бронированных машин – 1 ед;

▫️ автомобильной техники – 7 ед.

Поврежден/ вертолет Ми-8.

Тэги: Запорожье