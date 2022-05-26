Сирот станет еще больше: в России депутаты Заксобрания потребовали от Путина прекратить войну

В российском Приморье, что на Дальнем Востоке, группа депутатов Заксобрания от КПРФ обратилась к Путину с требованием прекратить войну и вывести войска из Украины.

Депутаты назвали войну в Украине позором российской армии



Обращение озвучил депутат Леонид Васюкевич.

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Он заявил, что на фоне значительных потерь российские войска не смогут добиться успеха военным путем.

«Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране будет больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране», – сказал он.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяка потребовал вывести Васюкевича из зала, назвав его «изменником».

«Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом», – заявил губернатор.

Депутаты Заксобрания лишили депутатов Васюкевича и поддержавшего его Геннадия Шульгу права голоса. Лидер фракции коммунистов заявил, что их «демарш» не был согласован с руководством, а подобные поступки «порочат честь КПРФ».

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