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12:36 27 Мая 2022 Просмотров 369   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Днепропетровской области: “Калибр” попал в казарму Нацгвардии

Вследствие ракетного обстрела Днепропетровской области утром 27 мая погибло 10 человек.

Одна ракета попала в казарму Нацгвардии

Об этом сообщил глава теробороны Днепра Геннадий Корбан. Еще 35 человек получили различные ранения.

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По его словам удар был нанесен ракетами “Калибр” с территории Ростовской области по полигону Нацгвардии.

Было выпущено три ракеты, одна из которых достигла цели и попала в казарму Нацгвардии.

Корбан уточнил, что жертв могло бы быть и больше, но по приказу Минобороны, в одном месте запрещено находиться более 20 военным.

Тэги: днепр, геннадий корбан
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