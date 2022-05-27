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Главная » Мир » Политика
13:14 27 Мая 2022 Просмотров 91   КомментариевКомментарии

Джонсон выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал срочно поставить Украине реактивные системы залпового огня.

Джонсон сравнил Путина с крокодилом

Свое предложение он озвучил в интервью Bloomberg.

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«Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? Этому парню совершенно нельзя доверять», – сказал Джонсон, характеризуя российского президента.

Он отметил, что Владимир Путин ценой больших затрат для себя и российских военных продолжает “прогрызать землю на Донбассе”.

“Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении”, – сказал британский премьер.

РСЗО, вероятно, окажутся эффективным противодействием против российской артиллерии, но их развертывание повысит риск попадания ракет на территорию России. Этого опасаются многие западные лидеры, считая, что это больше разозлит Путина.

Как сообщали Власти, британский премьер Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России в качестве альтернативы Евросоюзу.

Тэги: Украина, борис джонсон
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