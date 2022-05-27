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13:45 27 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские войска перегруппируются: контроль над Лиманом практически утрачен

Российские войска «в основном» контролируют Лиман в Донецкой области, а украинские силы отступили на укрепленные позиции.

Украинские военные отступили с Лимана

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире Громадського.

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«Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины» – сказал он.

Украинские силы остаются на Лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать противника.

Тэги: Донбасс, лиман
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