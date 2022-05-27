Главная » Украина » Происшествия
13:45 27 Мая 2022 0 Комментарии
Украинские войска перегруппируются: контроль над Лиманом практически утрачен
Российские войска «в основном» контролируют Лиман в Донецкой области, а украинские силы отступили на укрепленные позиции.
Украинские военные отступили с Лимана
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире Громадського.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины» – сказал он.
Украинские силы остаются на Лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать противника.
Тэги: Донбасс, лиман
Loading...
Новости по теме
ТОРУкраина потеряла Лиман в Донецкой области
27.05.2022 08:35
ТОРРоссияне пытаются закрепиться в Лимане и наступают на Бахмут
27.05.2022 07:04