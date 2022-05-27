Путин лично руководит войной: ставка главкома может появиться в Мариуполе

Путин начал лично руководить боевой операцией в Украине, а ставка верховного главкома может появиться на оккупированной территории — возможно, в Мариуполе.

Ставка Путина может появиться в Мариуполе



Об этом в комментарии для «Можем объяснить» рассказал политолог Станислав Белковский.

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Личное участие Путина в операции подтверждает также американская разведка.

«Операция Z остается под полном контролем Путина, и нет ни одной фигуры, которая могла бы навязать ему не устраивающее его решение», — отметил Белковский.

Путин признает, что начало операции было неудачным и блиц-криг провалился.

«Но именно поэтому он решил взять командование на себя — как Николай Второй во время Первой Мировой войны», – сказал политолог.

Он также добавил, что ставка верховного главнокомандующего, возможно, появится на оккупированной территории Украины.

«Остается только создать ставку верховного главнокомандующего, и, возможно, она будет расположена в подземном бункере «Азовстали». Не случайно пропагандисты с восторгом описывают подземные этажи, насколько они надежны», – предположил Белковский.

Как сообщали Власти, Президент России Владимир Путин лично руководит “спецоперацией” и не ориентируется ни на чье мнение в войне с Украиной – ни на общественное, ни на экспертное.