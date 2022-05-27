НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:39 27 Мая 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Путин лично руководит войной: ставка главкома может появиться в Мариуполе

Путин начал лично руководить боевой операцией в Украине, а ставка верховного главкома может появиться на оккупированной территории — возможно, в Мариуполе.

Ставка Путина может появиться в Мариуполе

Об этом в комментарии для «Можем объяснить» рассказал политолог Станислав Белковский.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Личное участие Путина в операции подтверждает также американская разведка.

«Операция Z остается под полном контролем Путина, и нет ни одной фигуры, которая могла бы навязать ему не устраивающее его решение», — отметил Белковский.

Путин признает, что начало операции было неудачным и блиц-криг провалился.

«Но именно поэтому он решил взять командование на себя — как Николай Второй во время Первой Мировой войны», – сказал политолог.

Он также добавил, что ставка верховного главнокомандующего, возможно, появится на оккупированной территории Украины.

«Остается только создать ставку верховного главнокомандующего, и, возможно, она будет расположена в подземном бункере «Азовстали». Не случайно пропагандисты с восторгом описывают подземные этажи, насколько они надежны», – предположил Белковский.

Как сообщали Власти, Президент России Владимир Путин лично руководит “спецоперацией” и не ориентируется ни на чье мнение в войне с Украиной – ни на общественное, ни на экспертное.

Loading...

Новости по теме

ТОР
27.05.2022 14:01
Россия нарушила в Украине Конвенцию ООН о геноциде – эксперты
ТОР
27.05.2022 13:45
Украинские войска перегруппируются: контроль над Лиманом практически утрачен
ТОР
27.05.2022 13:14
Джонсон выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня
blog comments powered by Disqus
Ракетный удар по Днепропетровской области: “Калибр” попал в казарму Нацгвардии

12:36 Украина

ВСУ оттеснили оккупантов под Запорожьем

11:39 Украина

Украина потеряла Лиман в Донецкой области

08:35 Украина

Российские войска вошли в Северодонецк, бои продолжаются – ISW

07:32 Украина

Под Запорожьем ВСУ мощно накрыли скопления военной техники оккупантов: горело в нескольких местах

06:27 Украина

Главное – не заводить: Россия перебрасывает в Украину дефективные советские танки Т-80БВ

18:36 Украина

Обстрел Харькова: есть погибшие и раненые

15:30 Украина

В Донецкой области ВСУ уничтожили роту тульских десантников

12:33 Украина

Беларусь начала масштабные военные учения возле границы с Украиной

10:46 Мир

Россия расконсервировала раритетные Т-62 для битвы на юге: эшелон танков уже в Мелитополе. Фото и видео

19:12 Украина

Новое наступление россиян на Чернигов: в погранслужбе оценили его возможность

16:01 Украина