Две трети периметра Северодонецка под контролем врага, идут жестокие бои
Две трети периметра Северодонецка окружено врагом, город держит жесткую оборону.
Об этом сообщил глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире Радіо Свобода.
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«Город держится, ситуация достаточно жесткая, шли бои на окраине, на входе в город. Удалось остановить авангард, пытавшийся войти в город. Тем не менее ситуация – достаточно напряженная. Почти две трети периметра города заняты врагом, город находится в жесткой обороне», — рассказал Стрюк.
Он также добавил, что последние дни город полностью пылает из-за интенсивных обстрелов.
«Непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше химическое предприятие «Азот», к сожалению, есть и жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников «Азота». К сожалению, ситуация очень тяжелая», – добавил глава администрации.
В результате обстрелов оккупантов повреждено 90% жилого фонда города, 60% придется полностью восстанавливать.