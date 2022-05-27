Две трети периметра Северодонецка под контролем врага, идут жестокие бои

Две трети периметра Северодонецка окружено врагом, город держит жесткую оборону.

Северодонецк на 90% разрушен



Об этом сообщил глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире Радіо Свобода.

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«Город держится, ситуация достаточно жесткая, шли бои на окраине, на входе в город. Удалось остановить авангард, пытавшийся войти в город. Тем не менее ситуация – достаточно напряженная. Почти две трети периметра города заняты врагом, город находится в жесткой обороне», — рассказал Стрюк.

Он также добавил, что последние дни город полностью пылает из-за интенсивных обстрелов.

«Непрерывные обстрелы по жилым кварталам, по инфраструктуре города. Обстреливается наше химическое предприятие «Азот», к сожалению, есть и жертвы среди мирного населения, и среди сотрудников «Азота». К сожалению, ситуация очень тяжелая», – добавил глава администрации.

В результате обстрелов оккупантов повреждено 90% жилого фонда города, 60% придется полностью восстанавливать.

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