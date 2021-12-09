Бывшего главу Конституционного суда Тупицкого объявили в международный розыск

Бывший председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий объявлен в международный розыск.

Тупицкий тайно выехал из Украины 17 марта



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Тупицкого обвиняют в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия.

Прокуроры отметили, что уже после введения военного положения, 17 марта 2022 года, Тупицкий, не имея законных оснований для выезда из Украины, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска «Косино» в Закарпатской области, и сейчас находится на территории Австрии.

В чем обвиняют Тупицкого

По версии следствия, в октябре 2018 года Тупицкий, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля. Ему предложили отказаться от дачи показаний или давать заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО «Зуевский энергомеханический завод».

Кроме того, в течение 2018 – 2019 годов обвиняемый неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, связанные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления.

Тэги: Конституционный суд, Александр Тупицкий