Отлетел на несколько метров: в Киеве парень бросился под несущуюся машину. Видео

В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

Парень решил перейти дорогу в неудачном месте



Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева. Инцидент произошел в четверг, 26 мая, около 18:00.

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Пешеход пытался перебежать дорогу в неустановленном месте. Мужчина смог пересечь две полосы движения, а затем попал под колеса автомобиля Toyota.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские призвали всех участников дорожного движения посмотреть видео происшествия и сделать выводы.

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