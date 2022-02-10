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16:25 27 Мая 2022 153 Комментарии
Отлетел на несколько метров: в Киеве парень бросился под несущуюся машину. Видео
В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.
Парень решил перейти дорогу в неудачном месте
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева. Инцидент произошел в четверг, 26 мая, около 18:00.
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Пешеход пытался перебежать дорогу в неустановленном месте. Мужчина смог пересечь две полосы движения, а затем попал под колеса автомобиля Toyota.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.
Полицейские призвали всех участников дорожного движения посмотреть видео происшествия и сделать выводы.
Тэги: Киев, дтп
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