В Кремле снова обсуждают штурм Киева и мечтают о победе в войне

На фоне медленного но уверенного продвижения российских войск на Донбассе в Москве снова заговорили о штурме Киева и возможной победе в войне.

В Кремле рассчитывают на победу в войне



Об этом сообщила Медуза со ссылкой на источники в администрации президента РФ Владимира Путина.

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Издание отметило, что программой-минимум для «объявления победы» Кремль в конце мая 2022 года считает взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей. В целом россияне приблизились к этому результату: сейчас под контролем Украины остается около 5% территории Луганской области и чуть больше 40% Донецкой.

Программой-максимум по-прежнему называется взятие под контроль Киева.

Издание напомнило, что наступление российских войск на столицу Украины закончилось провалом еще в марте.

Тем не менее, по словам собеседников «Медузы» в Кремле, высшее руководство России по-прежнему не отказалось от этой цели.

«Мы все равно их [украинцев] доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится», — сказал один из собеседников.

По информации издания, же в конце марта 2022 года российское военное руководство окончательно смирилось, что Киев не получится «взять малой кровью» — то есть силами, уже задействованными в «спецоперации».

Собеседники «Медузы» указывают, что в этом смысле у российского руководства остается пространство для маневра: например, на войну могут быть массово отправлены срочники.

«Пока воюют в основном контрактники. Их хватает для относительно медленного продвижения [по Украине]. Но если двигаться надо будет быстрее, можно задействовать срочников. Это все равно армия», — рассуждает близкий к АП источник «Медузы».

Он добавил, что всеобщей мобилизации в России ждать не стоит: в Кремле опасаются идти на такой шаг, так как он может ударить по рейтингу властей и лично Путина.

Кроме того, в Кремле сомневаются, что западные страны продолжат масштабно поддерживать Украину финансами и вооружением, если война затянется.

«Рано или поздно Европе надоест помогать — это и деньги, и производство оружия, которое самим нужнее. Ближе к осени надо будет договариваться [с Россией] по газу и нефти к отопительному сезону», — перечисляет аргументы один из собеседников «Медузы».

«Сейчас кажется, что на фронте мало что происходит. Что российская армия берет какие-то второстепенные населенные пункты. Что у нее есть какие-то проблемы. Но это ощущение создается от того, что украинцы сразу не сдались, как многие думали. Да, блицкрига не вышло, видны какие-то просчеты. Но это не означает, что победу одержать не получится», — заявил один из близких к АП собеседников издания.

Он также добавил, что у России ресурсов заведомо больше, чем у Украины.

Тэги: Россия, Кремль