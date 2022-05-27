27.05.2022 17:39
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18:17 27 Мая 2022 194 Комментарии
Россия может казнить воевавших за Украину граждан Великобритании и Марокко
Воевавшие на стороне Украины и попавшие в российский плен подданные Великобритании и Марокко могут быть казнены.
На основании чего собираются казнить иностранных граждан - неизвестно
Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на представителя “генпрокуратуры ДНР” Виктора Гаврилова.
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Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и подданный королевства Марокко Садун Брагим были взяты в плен в ходе боев на Донбассе весной 2022 года.
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