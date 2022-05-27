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Главная » Мир » Общество
18:17 27 Мая 2022 Просмотров 194   КомментариевКомментарии

Россия может казнить воевавших за Украину граждан Великобритании и Марокко

Воевавшие на стороне Украины и попавшие в российский плен подданные Великобритании и Марокко могут быть казнены.

На основании чего собираются казнить иностранных граждан - неизвестно

Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на представителя “генпрокуратуры ДНР” Виктора Гаврилова.

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Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и подданный королевства Марокко Садун Брагим были взяты в плен в ходе боев на Донбассе весной 2022 года.

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