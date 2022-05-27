Россия может казнить воевавших за Украину граждан Великобритании и Марокко

Воевавшие на стороне Украины и попавшие в российский плен подданные Великобритании и Марокко могут быть казнены.

На основании чего собираются казнить иностранных граждан - неизвестно



Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на представителя “генпрокуратуры ДНР” Виктора Гаврилова.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и подданный королевства Марокко Садун Брагим были взяты в плен в ходе боев на Донбассе весной 2022 года.