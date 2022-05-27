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Главная » Украина » Происшествия
18:39 27 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские военные продолжают бороться за Лиман

Российская армия пытается вытеснить подразделения ВСУ из населенного пункта Лиман в Донецкой области и развить наступление на Славянск.

ВСУ оказывают сопротивление наступлению противника

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 27 мая.

Там добавили, что оккупанты обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также был авиаудар в районе города Северска.

На Северодонецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии, проводили штурм в районах поселков Щедрищево, Боровское и Тошковка. Боевые действия там продолжаются и сейчас.

Российская армия пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения украинских войск.

Оккупанты атаковали в районах поселков Камышеваха, Берестово, Белогоровка, но безуспешно.

На Авдеевском направлении Россия била артиллерией по гражданской инфраструктуре в районах городов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески Марьинка.

Тэги: Северодонецк, лиман
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