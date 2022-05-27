Украинские военные продолжают бороться за Лиман
Российская армия пытается вытеснить подразделения ВСУ из населенного пункта Лиман в Донецкой области и развить наступление на Славянск.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 27 мая.
Там добавили, что оккупанты обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также был авиаудар в районе города Северска.
На Северодонецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии, проводили штурм в районах поселков Щедрищево, Боровское и Тошковка. Боевые действия там продолжаются и сейчас.
Российская армия пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения украинских войск.
Оккупанты атаковали в районах поселков Камышеваха, Берестово, Белогоровка, но безуспешно.
На Авдеевском направлении Россия била артиллерией по гражданской инфраструктуре в районах городов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески Марьинка.