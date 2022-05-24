Евросоюз может ввести эмбарго на российскую нефть уже на днях: есть компромисс с Венгрией

В пятницу, 27 мая, страны ЕС пытались достичь соглашения об эмбарго на морские поставки российской нефти, оставив возможными поставки по трубопроводу, что является компромиссом для Венгрии, и разблокировать новые санкции против Москвы.

ЕС нашел компромисс с Венгрией



Об этом сообщило Reuters.

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По словам официальных лиц, соглашение может быть достигнуто посланниками правительств Европейского Союза в Брюсселе в воскресенье, как раз к тому времени, когда их лидеры одобрят его на саммите 30-31 мая, отметив срочность после почти месячного провала переговоров.

Венгрия задержала шестой пакет санкций ЕС против России, заявив, что прекращение импорта российской нефти нанесет серьезный удар по ее экономике, поскольку страна, не имеющая выхода к морю, не может легко получать нефть из других источников.

Это задержало реализацию других элементов пакета санкций: отключение крупнейшего российского банка Сбербанк от системы SWIFT, запрет российских вещателей на въезд в ЕС и добавление новых лиц в список тех, чьи активы заморожены и кто не может въехать в ЕС.

Оппозиция Венгрии нефтяному эмбарго грозит превратить саммит на следующей неделе в пиар-катастрофу, обнажив разобщенность внутри ЕС, заявили официальные лица.

«Было бы унизительно вообще не обсуждать санкции из-за отсутствия соглашения или полностью снять часть пакета, касающуюся нефтяного эмбарго, только для того, чтобы протолкнуть другие элементы», — заявил один из представителей ЕС.

По словам еврочиновника, идея состоит в том, чтобы ввести эмбарго на российскую нефть, но освободить от него российский трубопровод «Дружба», снабжающий Венгрию, только на некоторое время.

Нефтепровод «Дружба» проходит через Словакию, Чехию и Венгрию, три страны ЕС, не имеющие выхода к морю, у которых были бы самые большие проблемы с поиском альтернативных источников нефти и которые высказали возражения против нефтяного эмбарго.

По данным аналитического центра Bruegel, только четверть российской нефти, покупаемой ЕС, доставляется по трубопроводу.

Три четверти российской нефти доставляется в Европу танкерами, поэтому эмбарго на морские поставки по-прежнему окажет огромное влияние на доходы России от нефти, уменьшая ее возможности финансировать войну в Украине.

Тэги: ес, афроамериканка, эмбарго на нефть