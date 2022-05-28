Штурм Северодонецка затянется, поскольку россияне слабы в городских боях – ISW

На протяжении всей войны российские войска плохо проводили операции в застроенной городской местности и вряд ли смогут быстро продвинуться в самом Северодонецке, штурм которого начали 27 мая.

По мнению аналитиков, продвижение в Северодонецке у россиян будет медленным



Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Там также отметили, что российские войска продолжают добиваться устойчивых и постепенных успехов вокруг города, но еще не окружили украинских защитников.

Украинские войска продолжают поддерживать оборону по всей восточной Украине и замедлили большинство российских линий наступления.

По мнению аналитиков, оккупанты, скорее всего, продолжат наращивать темпы и могут преуспеть в окружении Северодонецка в ближайшие дни, но российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские силы, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления.

В Лимане российские войска, похоже, разделили свои усилия, атакуя как юго-запад, чтобы поддержать застопорившиеся силы в Изюме, так и юго-восток, чтобы продвинуться на Северск. По прогнозу ISW, они, вероятно, будут бороться за достижение любой из этих целей в ближайшие дни.

Российские войска в Попасной стремятся продвинуться на север, чтобы поддержать окружение Северодонецка, а не продвигаться на запад к Бахмуту.

Позиции к северо-востоку от Харькова остаются в значительной степени статичными, без каких-либо крупных атак со стороны российских или украинских сил.

Как сообщали Власти, две трети периметра Северодонецка окружено врагом, город держит жесткую оборону.

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